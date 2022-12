Energiecrisis of niet, Marnick versiert zijn ‘ijsgrot’ opnieuw met 9.000 lampjes: “Tijdens hete zomerdagen was ik elke dag in de weer”

Energiecrisis of niet: Marnick Croes (58) laat het niet aan zijn hart komen. Sinds 2011 tovert de man zijn gevel in Blankenberge jaarlijks om tot een sprookjestafereel en ook nu pronken er ongeveer 9.000 lichtjes aan zijn huis. Zijn ‘ijsgrot’ werd dit jaar zelfs nog een beetje groter. “Ik stond tijdens de hete zomermaanden vaak te zwoegen aan mijn kersttafereel”, lacht hij.

Het huis van Marnick in de Zuidlaan is elk jaar een attractie in Blankenberge tijdens de kerstperiode: mensen stoppen spontaan aan zijn gevels om foto’s te maken. “Ik zou hier beter een potje zetten en een euro vragen”, lacht hij. Hij noemt het zelf ­– zonder overdrijven – zijn ijsgrot. Rond zijn garagepoort en voordeur hangt een decor met levensechte ijsschotsen, waarin dan grote ijsberen of pinguïns leven.

Zwanen en herten

In zijn voortuintje zwemmen zwanen, op zijn balkon staan lichtgevende herten. “Die laatste zijn ook nieuw”, legt Marnick uit. “Maar ik ga slim om met mijn energiegebruik: het lijkt alsof hier enorm veel lichtjes hangen, maar eigenlijk valt dat best wel mee.”

Al is dat laatste relatief: voor zijn kersttafereel gebruikte Marnick naar schatting 9.000 lampjes. “Maar het is ledverlichting, en dat is een pak zuiniger dan gewone verlichting”, sust Marnick. “Door het jaar heen ben ik wat zuiniger. Wanneer we op reis gaan, schakel ik de boilers en dergelijke steevast uit. Om het verbruik dan rond de kerstperiode wat op te drijven”, knipoogt hij.

Gezelligheid

Hij vergelijkt zijn passie met andere, meer dagelijkse hobby’s. “Die kosten toch ook geld? Neem nu een echte gamer: die apparaten én dat energiegebruik kost een pak meer, volgens mij. En het is niet omdat er nu een energiecrisis is dat we plots alle gezelligheid moeten wegnemen. Het blijft toch een speciale periode, hé.”

Omdat het tafereel dit jaar nog een beetje uitgebreid werd, ging Marnick in mei al aan de slag. “Herinner je je nog die hete zomerdagen? Wel, dan stond ik te snijden en te kappen aan mijn ijsgrotten”, lacht hij. “Mensen vragen dan wel eens: Allez Marnick, waar ben je nu mee bezig? Maar het resultaat is dan prachtig. Op 30 november was ik klaar met mijn gevel, enkele dagen vroeger dan vorig jaar.”

Volgend jaar nog groter gaan? Dat wordt volgens Marnick moeilijk. “Dan moet ik al een hoogtewerker huren en dat is misschien wat te veel van het goede”, grijnst hij. “Ik ben blij dat de mensen nog steeds halt houden om alles goed te bekijken. En dat levert dan vaak leuke reacties op.”