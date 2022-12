Onze weekendtips: ontdek de magische Lichtjes in het Park of word de snelste kerstman

Véél gezelligheid dit weekend in onze provincie: van verlichte kersttractoren tot Lichtjes in het Park waar je kinderen in armoede steunt over een vuurshow of een straf kerstconcert. — © Jozef Croughs

Véél gezelligheid dit weekend in onze provincie: van verlichte kersttractoren over Lichtjes in het Park waar je kinderen in armoede steunt tot een vuurshow of een straf kerstconcert. De eindejaarsperiode is ook in Limburg de mooiste tijd van het jaar.

Extrema Noir

Het indoor festival Extrema Noir wordt dit jaar twee weken vervroegd, waardoor je al zaterdag de dansbenen kan losgooien in de Trixxo Arena in Hasselt. In twee zalen - District 1 en 2 - sieren house- en technoknallers zoals Amelie Lens, Colyn, Dax J & Kobosil, Innellea en Kölsch de line-up. Op een technofeestje in Limburg kan natuurlijk ook het Bilzense dj-duo Joyhauser niet ontbreken.

Op 17/12 van 20-6 uur. Trixxo Arena in Hasselt. Tickets: 63,50 euro. Info: www.extremanoir.be

© Boumediene Belbachir

Stoet van verlichte tractoren

Mooi om te zien: de tientallen verlichte tractoren die door de straten van Houthalen-Helchteren trekken. De Landelijke Gilde daar organiseert voor het eerst een kersttractorentocht. De tocht start aan het Sint-Jozefzaaltje waar je kan genieten van een warme choco, glühwein of een borreltje. Na een tocht van zo’n 75 minuten komt de tractorenstoet daar opnieuw aan.

Op 17/12 om 19 uur aan het Sint-Jozefzaaltje, Sonnisstraat 137 in Houthalen-Helchteren. Het parcours dat de tractoren afleggen kan je vinden op: www.facebook.com/LGHelchteren

© Landelijke Gilde Houthalen-Helchteren

Lichtjes in het Park

Om de kinderen die het minder hebben te steunen, organiseert Sint-Truiden ook dit jaar Lichtjes in het Park. Op zaterdag 17 december geniet je van een stadspark overgoten met licht. Je wordt er getrakteerd op een vuurshow of kan smullen van iets lekkers van de foodtrucks. Meer nog: die dag kan je ook een trui, jas, handschoenen, muts of warme broek doneren aan kinderen die minder bedeeld zijn.

Op 17/12 vanaf 18 uur in het Stadspark, Sint-Trudostraat in Sint-Truiden. Info: www.visitsinttruiden.be

© Sint-Truiden

Vuurshow aan het water

Geniet op zaterdag 17 december van een spectaculaire vuurshow aan het water. Voor het tweede jaar op rij toveren VVW Zutendaal samen met Buurtcomité Papendaalheide de Beachclub om tot een kerstdorp met fonkelende lichtjes, vuurkorven en glühwein. ’s Avonds is er ook nog een optreden van het muzikale duo VanPee & Hasj. De opbrengst gaat naar de vzw Hands Out die ervoor zorgt dat kansarme kinderen in Zutendaal ook een cadeautje onder de kerstboom krijgen.

Op 17/12 vanaf 14 uur aan VVWZ, Sellerveldstraat 10 in Zutendaal. Info: vvwz.be

© VVW Zutendaal

Boerenmarkt goes kerst

Zaterdag 17 december kan je terecht op de kersteditie van de boerenmarkt Merwt in Hasselt. Je maakt er kennis met heel wat lokale producten. Je koopt er lekkers van bij ons voor de feestdis of shopt er lokale en originele kerstcadeaus om familie en vrienden mee te verrassen.

Op 17/12 van 10 tot 17 uur op het Capucienenplein in Hasselt. Info: www.merwt.be

© Renaat Nijs

Lopen voor het goede doel

De Landelijke Gilde Kinrooi organiseert voor het eerst de KerstRUN in Kinrooi. Er zijn loopwedstrijden voor kinderen en voor kerstmannen en –vrouwen. Daarna is er nog een echte loopwedstrijd van 10 kilometer waarmee je mooie prijzen kan winnen. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan de Sint-Vincentiusvereniging in Maaseik en Kinrooi.

Op 17/12 om 15 uur op het Dorpsplein in Kinrooi. Info: kinrooi.landelijkegilden.be/activiteiten/64514

© Shutterstock

Illusionisme voor de kleinsten

Cultuurcentrum Hasselt bestaat dit jaar vijftig jaar. Het is een jaar vol festiviteiten met dit weekend nog een familieweekend. Op het podium staan Theater FroeFroe met Roodkapje, Martine De Kok & Gert Dupont met Oefo en Tim Oelbrandt & De Studio met Spirals, een spannende voorstelling waarin objectmanipulatie, magie, muziek en beeld gecombineerd worden.

Op 18/12 om 15 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.ccha.be

© CCHA

The Messiah

In samenwerking met Alden Biesen wordt dit jaar ook een kerstconcert in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden georganiseerd. The Messiah van Handel is het onderwerp van het kerstconcert. Handel stond bekend als een begaafd organist. Handels Messiah is geen specifieke kerkmuziek, maar meer een combinatie tussen vermaak en een kerkdienst. In het begin werd het werk alleen in theaters en concertzalen uitgevoerd en aangekondigd als ‘Grand Musical’. Pas vanaf 1750 waren er ook uitvoeringen in kerken.

Op 17/12 om 20 uur in de Begijnhofkerk Sint-Agnes 25 in Sint-Truiden. Info: www.alden-biesen.be

© Alden Biesen

Wandel mee met Lotje

Fan van heks Lotje? Lotje bestaat dertig jaar en dat wordt gevierd met de opening van een splinternieuwe kerstluisterwandeling ‘Lotje viert Kerstmis’ in Zonhoven. Lotje komt zelf de lichtjes aansteken en haar heksenvriendinnen nemen je mee op luisterwandeling doorheen het park. De wandeling is 1,1 kilometer lang en duurt ongeveer een uur. Ze is tot en met zondag 8 januari vrij te bezoeken. Je hebt enkel je gsm nodig om de luisterfragmenten te beluisteren. De wandeling is het mooist in het schemerdonker.

Op 17/12 vanaf 16.30 uur in park Den Dijk, Rozenkansweg 4 in Zonhoven. Info: www.zonhoven.be

© Lieve Baeten

De wereld van Gaston

Kunstenaar Gaston Wuestenbergs ploegt voort: hij tekent en schrijft aan zijn almaar groeiende kunstwerk. Momenteel meldt hij fier dat hij aan meer dan 11.000 tekeningen en 26.000 bladzijden tekst zit. Hij stalt alles samen uit in kunstzaal Onder de Toren in Hasselt en is zelf aanwezig om tekst en uitleg te geven bij zijn visie en werk. In die visie bestaat toeval niet: alles, de fraaie teksten, gevonden vlindertjes, een gemorst inktvlekje en de tekeningen zijn allemaal verbonden met elkaar. Een fascinerende wereld om te ontdekken.

Nog t.e.m. 1/1, elke dag van 13 tot 20 uur, Onder De Toren, Thonissenlaan 15 in Hasselt.

© David Van Hecke

In het felle licht

Tuning People neemt in Fel iedereen vanaf drie jaar mee op reis van pikzwart naar fluoroze in Heusden-Zolder. De reis gaat langs gebroken hoeken, draaiende cirkels en slingerende figuren. Kleuren weerkaatsen en versterken elkaar. Overal is er licht, soms amper zichtbaar, soms verblindend. Een knappe voorstelling van danser en choreograaf Karolien Verlinden.

Op 18/12 om 15 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© Clara Hermans

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 17 december

Steegjeswandeling

Een gids neemt je mee op ontdekkingstocht van steegje naar steegje in Hasselt.

Boerenkrijgmonument, Leopoldplein in Hasselt.

Om 10 uur

Basistarief: vrije bijdrage voor het goede doel

Zaterdag 17 december

Verwonderwandeling

GBS De Klinker organiseert een gezellige wandeling van 3,5 km doorheen Riemst met gezellige stopplaatsen. De opbrengst gaat naar de Warmste Week.

GBS De Klinker, Klein Lafeltstraat 2 in Riemst.

Van 17 tot 19 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 18 december

Winterwandeling

Kom gezellig meewandelen op de eerste editie van de WinterWandeltrail in Kaulille. Neem ook een kijkje achter de schermen bij lokale verenigingen, geniet van een hapje en drankje of rij mee met de kerstman in de huifkar.

Jasperslaan 4 in Bocholt.

Van 13.30 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zondag 18 december

Uilenballen pluizen

Avontuur in de natuur voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Als je nog nooit een braakbal van dichtbij gezien hebt, dan is dit het moment om daar verandering in te brengen. Waar en hoe vind je een braakbal en vooral wat zit er in? Dat kom je allemaal te weten.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Van 15 tot 17.30 uur

VARIA

Zaterdag 17 december

Kerstman op bezoek

De kerstman komt op bezoek in de bib, kom jij ook langs voor een warme chocomelk en koffie?

Bib, Graaf van Loonstraat in Beringen.

Van 10 tot 13 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 december

Clavis Kerstfeest

Kom helemaal in de kerstsfeer tijdens een gezellig kerstfeest. Zowel Kathleen Amant als de kerstman zullen van de partij zijn.

Clavis Conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt.

Van 13.30 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 december

Kerstmarkt

De twintigste editie van de kerstmarkt met op zaterdag om 20.30 uur een optreden van Discobar Vaneigens.

Gemeenteplein Nieuwerkerken.

Vanaf 19 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 december

Wintermarkt

Lokale handelaars en verenigingen slaan de handen in elkaar voor een gezellige wintermarkt met hippe, handgemaakte, originele en duurzame geschenken en veel lekkers.

Beekstraat in Bree.

Van 15 tot 20 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 december

Schulense kerstmarkt

Kom genieten van kinderanimatie, eet- en drankstandjes, gezellige kerstkraampjes, een bezoek van de kerstman en een optreden van coverband Sunburst.

Sportcomplex, Manestraat in Herk-de-Stad.

Van 15 tot 01 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 en zondag 18 december

Winter Happiness

Gezelligheid in het centrum en de Singels met de kerstman op bezoek, de kerstmarkt en een wensboom waar je de kerstwens van minderbedeelde kinderen in vervulling kan laten gaan.

Centrum en Singels in Lommel.

Van 14 tot 18 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 december

Meet & greet met de kerstman

Ga op de foto met de kerstman, ook Micky en Minnie Mouse komen langs.

Via Julianus 2 in Tongeren.

Van 13.30 tot 17 uur

Basistarief: gratis

PODIUM

Zaterdag 17 december

Circus Paljasso

Circus Paljasso brengt de voorstelling Perenlicht over vuurboeren en hun vlammenwerpers, rookmachine en honderden perenlichtjes.

Grasplein voor de bib, Kerkplein in Zonhoven.

Om 18.30, 19.30 en 20.30 uur.

Basistarief: gratis