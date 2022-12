Sweet Valley Sailors uit Zutendaal steunen Hands Out en Ananau

Voor het 8ste jaar op rij werden dezelfde twee goede doelen gesponsord; namelijk het onderwijsproject Ananau van Ellen Bosch in Peru en de vzw Hands Out. Op zaterdag 22 oktober werd er tijdens het benefietconcert Music at the Casino in Waterschei (Genk) de eerste cheque van 1.563 euro overhandigd aan vzw Qué Bonito. De volgende cheque van 2.089 euro werd overhandigd op de viering van het 10-jarig bestaan van vzw Hands Out.Añañau is een non-profit en niet-gouvernementele organisatie die in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ellen Bosch werkt er met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco. Sinds januari 2015 is de organisatie als officiële NGO erkend in Peru.Hands Out is lokale vzw uit Zutendaal die als basisgedachte heeft dat een kind niet kiest voor de plaats waar zijn/haar wieg staat. Maar die plaats kan wel bepalend zijn voor de start in je leven en de kansen die je krijgt.