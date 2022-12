Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS) geschorst door fractie “zolang onderzoek loopt”

Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS) is door de sociaaldemocratische S&D-fractie geschorst voor de duur van het gerechtelijk onderzoek naar de corruptiezaak die losgebarsten is in het EP, en waarin ook hij genoemd wordt. Dat heeft fractievoorzitter Iratxe Garcia Perez bevestigd. “Of hij opnieuw in ere hersteld wordt, hangt af van het onderzoek. Als dat klaar is, zullen we met de fractie een beslissing nemen”, zei ze.