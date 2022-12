Sergio moet op doktersbevel 15 kilo afvallen, en snel: “Hij noemde mij een tijdbom”

“Een kleine friet in plaats van een grote. Eén boulet in plaats van stoofvlees, balletjes in tomatensaus, een curryworst en twee gehaktballen”, zegt Sergio over de nieuwe eetgewoontes die hij moet aankweken. En hij moet naar de fitness.

De zanger/presentator voelde zich al een tijdje niet goed. Zijn vrouw stuurde hem naar de dokter. “Mijn cholesterol was niet overdreven hoog en ik had enkel een tekort aan vitamine B, maar ik was veel te zwaar.”

Volgens Sergio is corona de schuldige: veel thuiszitten en eten uit verveling. “De dokter noemde mij een tijdbom. Ik beleef een druk jaar, met méér optredens dan in mijn beste jaren. Zoals ik op het podium tekeerga, zou mijn hart zomaar ‘foert’ kunnen zeggen.”