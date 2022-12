Op zoek naar de beste mayonaise van huismerken: van “een schande” tot “zo hoort het”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Chef Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis in Kortrijk testte mayonaise van alle mogelijke huismerken. Daarna schotelden we hem ook nog een fles van het A-merk Devos & Lemmens voor. Niet om die mayonaise punten te geven, wel om te antwoorden op de vraag of die nu altijd dat extra geld waard is. “Neen. Ik vond huismerken die de helft goedkoper én net zo lekker zijn.”

AH 4/10

“Dit is een schande”

* Gekocht bij Albert Heijn

* 2,69 euro voor fles van 750 ml

* 3,59 euro/l

* 5% eigeel vrije uitloop

* 635 kcal, 68 g vetten en 3 g suikers per 100 ml

“Ik zal niet vloeken in de krant, maar moet me wel inhouden. Dit is een schande. Dit is geen mayonaise, dit is een en al suiker, tart alle verbeelding. Van waar komt dit? Albert Heijn? Wel ja, het doet me inderdaad denken aan friet met mayonaise van een Nederlands frietkot. Net zoals die andere (Jumbo). Maar we zitten hier in België. Ik kan me niet inbeelden dat er hier voor dit product een markt is.”

Jumbo 4/10

“Zeker dat dit geen confituur is?”

* Gekocht bij Jumbo

* 0,89 euro voor bokaal van 350 ml

* 2,54 euro/l

* 5% uitloopeigeel

* 627 kcal, 67,6 g vetten, 3,5 g suikers en 0,78 g zout per 100 ml

“Dit is niet normaal. Echt niet. Ben je zeker dat dit geen confituur is? Zo zoet. 3,5 gram suikers per 100 gram. Je moet eens zoveel suiker in 100 ml water doen en het opkoken, dan heb je siroop. Volgende graag. En snel.”

Simply 5/10

“Zijn er geen wetgevingen over mayonaise?”

* Gekocht bij Carrefour Market

* 1,25 euro voor bokaal van 500 ml

* 2,5 euro/l

* 5% scharreleigeel

* 656 kcal, 72 g vetten en 1,1 g suikers per 100 ml

“Wat is dit? Als je me vraagt om te omschrijven hoe dit smaakt, kom ik maar op één woord: smerig. Dit is geen mayonaise meer. Veel eigeel zit er hier ook niet in. Zijn er geen wetgevingen die bepalen wat mayonaise moet zijn? Anders mogen ze deze eens controleren.”

Kania 6/10

“Niet in balans”

* Gekocht bij Lidl

* 1,49 euro voor fles van 500 ml

* 2,98 euro/l

* 7,5% eigeel

* 739 kcal, 80,7 g vetten en 1,6 g suikers per 100 ml

“Deze zou ik niet kopen. Niet dat die slecht is, maar de balans zit niet helemaal goed. Het zoete primeert – het suikergehalte is hier ook hoger dan bij veel andere – en er is te weinig aciditeit.”

Everyday 6/10

“Zwaar en vettig”

* Gekocht bij Colruyt

* 0,99 euro voor bokaal van 500 ml

* 7,5% eigeel

* 749 kcal, 83 g vetten en minder dan 0,5 g suikers per 100 ml

“Glas is blijkbaar goedkoper dan plastic. De goedkoopste huismerken gebruiken telkens een bokaal. Opvallend. Van de mayonaise zelf ben ik niet overtuigd. Die komt zeer vettig over, plakt wreed in de mond. Het is ook zeer zwaar, een bommetje op de maag. Geef me die bokaal eens. Voilà, de meeste vetten van allemaal.”

Delhaize 365 6,5/10

“Middelmaat”

* Gekocht bij AD Delhaize

* 0,89 euro voor bokaal van 500 ml

* 1,78 euro/l

* 7,5 procent eigeel

* 730 kcal, 80 g vetten en minder dan 0,5 g suikers per 100 ml

“Middelmaat. En zeer gelijkend op die andere met gelijkaardige scores. Je weet amper nog wat uit welke pot of welke fles komt. Maar het steekt er dus zeker niet bovenuit. Deze is met raapzaadolie gemaakt, verschillende andere met koolzaadolie. Dat valt me op. Voor de crisis was het vooral met sojaolie. Nu dat duurder is, zijn ze dus overgeschakeld op raap en kool.”

Delhaize 6,5/10

“Te felle nasmaak van citroen”

* Gekocht bij AD Delhaize

* 1,19 euro voor fles van 420 ml

* 2,83 euro/l

* 9% scharreleigeel

* 682 kcal, 75 g vetten en minder dan 0,5 g suiker per 100 ml

“Terwijl bij die andere (Classic) het citroenzuur mooi aanwezig was, heeft deze er vooral een nasmaak van. Te fel naar mijn zin. Wanneer ik mayonaise maak, gebruik ik in de plaats van citroenzuur sowieso liever dragonazijn of die van Blauwe Hand voor de aciditeit.”

Regalo 7/10

“In de juiste richting”

* Gekocht bij Aldi

* 1,49 euro voor fles van 500 ml

* 2,98 euro/l

* 7,5 % eigeel (scharrel)

* 735 kcal, 80 g vetten en 1,4 g suikers per 100 ml

“Dit gaat in de richting van de mayonaise waar ik van hou. Het is niet de beste, maar wel een oké product.”

Boni 8/10

“Knap gemaakt”

* Gekocht bij Colruyt

* 1,42 euro voor fles van 500 ml

* 2,88 euro/l

* 9% eigeel

* 733 kcal, 81 g vetten en minder dan 0,5 g suiker per 100 ml

“Heel mooi van zuren. Dit is knap gemaakte mayonaise. Ik zou die zo kopen.”

Classic 8/10

“Zo hoor supermarktmayonaise te zijn”

* Gekocht bij Carrefour Market

* 1,49 euro voor fles 500 ml

* 2,98 euro/l

* 2% eigeelpoeder (gelijkwaardig aan 4,5% eigeel) en 1,2% eigeel

* 673 kcal, 74 g vetten en 0,7 g suikers per 100 ml

“Het citroenzuur is hier eens wel heel mooi aanwezig. Dit vind ik lekker. Zo hoort mayonaise van de supermarkt te zijn. Is dit ook van Carrefour? Dan is dit toch veel eleganter dan hun goedkoopste huismerk hoor.”

Wat met het A-merk?

* D&L

* 2,80 euro voor fles van 450 ml

* 6,22 euro/l

* 7,5% eigeel scharreleieren

* 743 kcal, 81,1 g vetten en 1,4 g suikers per 100 ml

“Is dit lekkere mayonaise? Ja. Niet zo goed als diegene die je thuis zelf maakt, maar wel wat je mag verwachten van industriële mayonaise. Maar is dit nu het extra geld waard? Je betaalt 6,22 euro per liter of ruim twee keer zoveel als voor onze best scorende. Dat is veel. Te veel. Want ik vind deze mayonaise niet beter dan onze toppers. Mocht ik punten geven, dan kreeg deze ook een acht, maar zeker niet meer. Wie altijd het A-merk kocht, kan hier dus best wel wat geld besparen zonder ook maar iets aan smaak te moeten inboeten.”