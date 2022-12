GEPROEFD. In dit pop-up Fonduehuis is het even gezellig als in een winterse alpenhut

In het Fonduehuis in Hasselt waan je je nog tot eind maart in een Alpense skihut. — © Karel Hemerijckx

Niets zo winters als gezellig tafelen met vrienden en familie rond de fonduepot. In het Fonduehuis in Hasselt waan je je nog tot eind maart in een Alpense skihut. Maar is het vlees ook even lekker als in de Oostenrijkse bergen?

Het concept achter fondue is simpel: je prikt wat vlees op een lange fonduevork, stopt die in een pot met olie en bakt het vlees goudbruin. Het gezellige concept neemt wel wat tijd in beslag, waardoor je ook lang genoeg met familie of vrienden aan tafel doorbrengt. “Zo willen we in deze tijd van het jaar extra sfeer en gezelligheid rond de tafel brengen”, vertelt Joëlle Byloos van het Fonduehuis. De zaak is ingericht in de vroegere King George, een deel van Grand Café Drugstore op de Grote Markt in Hasselt. “In het pop-uprestaurant krijg je een echt wintergevoel in een Oostenrijkse sfeer: van de inkleding in hout over geruite tafelkleden tot après-skimuziek.”

Met amper dertig zitplaatsen is het geen massabedoening en staat gezelligheid op één in het Fonduehuis. Je kan er kiezen uit een zevental fonduegerechten: van de Bourguignonne met rundsvlees over een boerenmix tot enkel kip. Ook serveren ze er een Zwitserse kaasfondue. Wij gaan van start met een aperitief van het huis met rode jenever, prosecco en framboos. Daarna kiezen we voor de fonduemix van de chef met rund, kalkoen, kip, minigehaktballetjes en -worstjes. Daarbij komen frietjes en een gemengde salade, maar we bestellen ook een extra witloofsalade. Die is lekker bitter met een zoete toets van appeltjes voor nog meer wintersfeer.

© Karel Hemerijckx

De stukjes vlees zijn perfect gesneden, zodat ze mooi op de vork passen en ook weer niet te lang moeten bakken. Ondertussen schallen op de achtergrond de après-skiliedjes door de boxen. Voor een nagerecht is er na deze stevige fondueschotel geen plaats meer.

Het is alvast een concept dat aanslaat in Hasselt. Bij fondue verwacht je geen culinaire uitschieter, maar gewoon een goed stukje vlees en een gezellige avond. En dat is het zeker.

Waarom moet je hier uit eten?

1. Het is de ideale plek voor de echte fondueliefhebber. Eén van de weinige plaatsen in de provincie waar je fondue kan bestellen. Behalve de traditionele vleesfondue serveren ze er ook een Zwitserse kaasfondue.

© Karel Hemerijckx

2. Je snuift er de winterse sfeer op in de zaak die voor de gelegenheid omgebouwd is tot alpenhut met veel hout, wit met rood geruite tafellakens en gordijntjes en après-skimuziek op de achtergrond.

3. Lust iemand in het gezelschap niet zo graag fondue? Geen probleem. Je kan er ook visgerechten bestellen. De zaak heeft ook een uitgebreide kaart met voorgerechten. Je kan er dus zeker met de hele familie of vriendenkliek gezellig tafelen.

Fonduehuis, Grote Markt 8-10 in Hasselt. Open: vrij t.e.m. ma vanaf 17 uur. Info & reserveren: www.drugstorehasselt.be/fonduehuis