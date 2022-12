Vier mannen betrapt met drugs in Heusden: 18-jarige verdacht van dealen

Heusden-Zolder

De politie is een onderzoek gestart naar de handelspraktijken van een 18-jarige man uit Heusden-Zolder. Vrijdagavond werd hij op het Heldenplein in Zolder gecontroleerd. Hij had naast wiet en hasj een grote som geld in kleine coupures bij. Op zijn gsm vonden de agenten aanwijzingen dat hij een handeltje in verdovende middelen had opgezet. De jongeman werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. In zijn huis werd een huiszoeking uitgevoerd. Na verhoor mocht de 18-jarige beschikken. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

Zondagavond werden nog drie mannen (35, 27 en 24 jaar en allen uit Heusden-Zolder) gecontroleerd die gebruikershoeveelheden hasj en wiet bij hadden. De nodige processen-verbaal zijn opgesteld. mm