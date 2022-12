Collega’s van vermoorde agent Thomas Monjoie melden zich collectief “ziek” na zoveelste incident met mes

Het laatste zwaar incident vond in de nacht van zondag op maandag plaats. Een minderjarige, volgens onze informatie gaan lopen uit een jeugdinstelling, werd herkend door een politiepatrouille. Na een korte achtervolging kon de piepjonge kerel gevat worden. Hij bleek in het bezit van een zakmes waarmee hij uithaalde richting de hals en richting de buik. Niemand raakte gewond, maar het incident beroerde de gemoederen.

De vermoorde agent Thomas Monjoie. — © IF

Alweer een mes

Het is immers al het zoveelste incident met een mes sinds de dood van Thomas Monjoie. De jonge Luikse agent van 29 stierf midden november in het hartje van de Noordwijk nadat hij in de combi werd aangevallen door een extremist met een mes. Het leven van de jonge agent kon niet meer gered worden. Een tweede collega, Jason P., werd ook neergestoken, maar overleefde.

De aanslag, zoals minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het noemde, zorgde voor grote emoties en grote verontwaardiging bij elke politieagent. Er kwam een grote staking en een kilometerslange hommage bij zijn begrafenis. De frustratie om de moeilijke situatie in de problematische Noordwijk zijn verre van weg. Integendeel, klinkt het bij collega’s van Monjoie. Het lijkt enkel te verergeren.

Collectief “ziek”

Korpschef van Brussel-Noord Olivier Slosse telde sindsdien minstens drie zware incidenten met een mes of iets soortgelijks. Er was onlangs ook een dader die een bijtend zuur op voorbijganger en agenten probeerde te gooien. Hij heeft begrip voor de dieperliggende frustraties bij de naaste collega’s van Monjoie. Dinsdagochtend moest ook hij vaststellen dat liefst 29 collega’s plots “ziek” waren. Gevolg: het vijfde commissariaat blijft leeg, er zijn in de wijk haast geen politiepatrouilles momenteel.

Verslaving, agressie, laksheid, plaatstekort

Een kilometerslange erehaag bij de begrafenis van Thomas Monjoie (29). — © REUTERS

Het collectieve ziekteverlof is een duidelijke alarmkreet, een duidelijk signaal ook dat er dringend iets moet veranderen. “Het is al jaren heel moeilijk werken in die buurt”, zegt Slosse. “De Noordwijk is absoluut geen no-gozone, maar het is er heel moeilijk werken. De laatste incidenten tonen duidelijk aan dat we meer middelen nodig hebben om de problematieken in de wijk aan te pakken.”

Hij spreekt van veel problematieken die er samenkomen: veel criminaliteit, verslaafden die er op straat rondhangen, daklozen die in deze koude decembermaand bewust agressie uitlokken in de hoop opgesloten te worden, mensen die nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg en ga zo maar door.

Roep tot overleg

Bij de agenten in kwestie, horen we, zit nog een andere frustratie: het feit dat het parket veel van de opgepakte verdachten (veel te) snel opnieuw vrij laat. De korpschef beaamt dat de politie alleen de problematiek niet de baas kan. “Dit overstijgt wat één commissariaat dragen kan. Het is tijd voor een grondige evaluatie van de situatie. Met alle betrokken partijen.”

