Jack (10) probeert drie kinderen die door ijs zakten te redden, maar sterft: “Hij was een geweldige jongen”

De tragische dood van drie jonge kinderen die in Solihull in centraal-Engeland door het ijs van een bevroren meer zakten, laat niemand onberoerd. De 10-jarige Jack Johnson wordt nu geëerd als een held omdat hij drie andere kinderen die in het water vielen probeerde te redden en dat uiteindelijk bekocht met zijn eigen leven.

Het drama deed zich zondagnamiddag voor in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham. Volgens getuigen waren de kinderen op het ijs van een bevroren meer aan het spelen toen ze in het water vielen. De slachtoffertjes werden door de hulpdiensten uit het ijskoude water gehaald en onmiddellijk gereanimeerd. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar twee verschillende ziekenhuizen in Birmingham. De drie dodelijke slachtoffers waren 8, 10 en 11 jaar oud. De vierde jongen, die 6 jaar is, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het 10-jarige slachtoffertje krijgt nu in de Britse media een naam en gezicht. Volgens The Mirror hoorde Jack Johnson het geschreeuw van de drie andere kinderen en sprong hij hen, op gevaar van eigen leven, achterna. Volgens de krant behoorden de drie slachtoffertjes die door het ijs zakten allemaal tot dezelfde familie. Jack Johnson was geen familie van hen. “We zijn er gewoon kapot van”, schreef een tante van de jonge Jack online. “We vernemen dat hij stierf, terwijl hij andere kinderen probeerde te redden die hij niet kende. Dat vat hem helemaal samen. Hij was geweldig.”

Volgens een dorpsbewoner was een jonge zus van een van de verdronken slachtoffers getuige van het drama. Zij zou hysterisch om hulp hebben geroepen en geschreeuwd hebben dat haar broer in het water lag. Ook andere familieleden en omstaanders kwamen toegesneld om hulp te bieden.

“Ze moeten een kwartier in het water hebben gelegen”, vertelde inwoner Dan Hall aan The Mirror. “Het duurde nog 20 minuten voordat ze op brancards naar de ziekenwagens werden gebracht. Je keek naar wat er gebeurde en wist diep van binnen dat ze het waarschijnlijk niet zouden halen.”

Wake

Op de plek van het drama kwamen maandag honderden dorpsbewoners, familie en vrienden samen om te rouwen. Rond een boom aan het meer waar de kinderen het leven lieten werden bloemen, knuffels en briefjes gelegd. Onder de rouwenden waren ook agenten en brandweerlieden die door de dorpsbewoners op applaus onthaald werden voor hun moedige optreden op de tragische dag. Tijdens het eerbetoon raakte bekend dat een van de agenten met zijn blote handen het ijs probeerde te breken in een wanhopige poging de kinderen uit het water te halen.

Brandweercommandant Richard Stanton nam ook even het woord tijdens de wake. Hij zei dat deze tragedie ons opnieuw wijst op de gevaren van open waters. “Bevroren meren, vijvers, kanalen en stuwmeren kunnen er pittoresk uitzien, maar ze kunnen dodelijk zijn”, aldus de brandweercommandant. “Help ons alsjeblieft om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.”