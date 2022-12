Poederbrief aangekomen bij hof van beroep: “Deel van gebouw is ontruimd”

Bij het hof van beroep in Antwerpen is dinsdagochtend een poederbrief aangekomen, een deel van het gebouw werd ontruimd. De civiele bescherming zal ter plaatse komen.

“Een persoon die in aanraking is gekomen met de brief raakte niet gewond”, zegt Marie De Clercq van de Brandweer Zone Antwerpen. De brandweer en politie zijn ter plaatse, het gebouw aan de Waalsekaai is nog toegankelijk, enkel de nabije omgeving van de poederbrief werd ontruimd. “De civiele bescherming zal ter plaatse komen voor analyse van het poeder”, zegt De Clercq.