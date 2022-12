Luik Basket wordt overgenomen door Amerikanen: ook coaches en spelers op komst

Het is een groot project “Made in the USA” dat in Luik arriveert. De ambitieuze doelstelling: van de Luikse club in eerste instantie opnieuw een gezonde Belgische subtopper maken die onder de leiding staat van een Amerikaanse coaching-staff aangevuld met Amerikaanse spelers. Brad Greenberg zou de coach worden. Greenberg is een 68-jarige Amerikaan die in de jaren tachtig assistent-coach was bij LA Clippers en New York Knicks. In Europa coachte hij vooral in Israël en bij onder meer Maccabi Haifa en Hapoel Jeruzalem. Wanneer hij dus zal overnemen van Lionel Bosco, de huidige coach, wordt eerstdaags duidelijk.

Negatieve spiraal

Luik kampte de voorbije jaren in een negatieve financiële spiraal. Het moest afgelopen zomer ook verhuizen van de Country Hall in Luik naar een aftandse zaal in Hoei. Onder bezieling van voorzitter Jean-François Ravone en manager Christophe Muytjens bleef de Waalse club wel overeind, maar het was duidelijk dat het water steeds meer en meer aan de lippen stond. De club zocht en vond een overnemer. Maandag werden selectie en sportieve staf ingelicht.

De Michael Sports Group, met aan het hoofd Pete Mickeal en Ernie Cambo, wordt dus de nieuwe eigenaar van Luik Basket. De komende week zouden de nieuwe eigenaars met een persbericht hun plannen toelichten en wordt duidelijk of coach Lionel Bosco het seizoen mag afmaken of dat de nieuwe Amerikaanse coach en spelers deze campagne al arriveren.

In de BNXT League staat Luik met 2 op 8 op de negende en voorlaatste stek. Het plaatste zich afgelopen weekend wel en ten koste van Brussels voor de halve finale van de Beker van België. De club uit de Vurige Stede neemt het daarin op tegen Antwerp Giants.