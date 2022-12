Reizigster onthult hoe ze steeds geld kan vinden in hotels: “Het is het eerste wat ik doe als ik in de kamer kom”

Hoewel het verblijf in sommige hotels een fortuin kan kosten, krijgen gelukkige gasten soms wat van dat geld terug door op een bepaalde plaats te zoeken. Zo vond Haley Michelle, die graag op vakantie gaat en dus in verschillende hotels verbleef, al verschillende keren geld door … in de bijbel te kijken.

In de meeste hotelkamers liggen er bijbels in nachtkastjes of boekenkasten. ‘Het blijkt dus dat sommige mensen ervoor kiezen om geld tussen de bladzijden van het boek te stoppen’, aldus Haley. Daar hangen verschillende redenen aan. “Mensen doen het om anderen aan te moedigen om de Bijbel te lezen of gewoon om liefdadig te zijn”, zegt de reizigster. “Het zou ook gezien kunnen worden als een manier om het personeel te bedanken. Zij kunnen tijdens hun werk dan een fooi vinden in de bijbel.”

Haley’s video werd meer dan 180.000 keer bekeken en veel mensen reageerden met hun eigen ervaringen. “Ik heb nooit iets gevonden, maar ik heb wel wat achtergelaten voor iemand die het nodig heeft. Als je het niet nodig hebt, laat het dan liggen!”, zegt een kijker.

(LVDW)