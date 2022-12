Kesteloot en Lasisi schitteren in Duitsland, double-double voor Lambrecht in Litouwen

Terwijl Elias Lasisi al sinds 2019 (Bamberg, Crailsheim) in Duitsland actief is, debuteert Belgian Lion Vincent Kesteloot in het buitenland. Na Okapi Aalst, Oostende, Antwerp Giants en Charleroi vond ik de tijd rijp om mijn kans in een buitenlandse competitie te wagen,” zei Vincent Kesteloot. Met een trofee van Belofte van het Jaar in 2015, drie titels en twee bekers bij Oostende en één Belgische Cup bij Antwerp Giants in de koffer kent de 27-jarige en 2m00 grote forward een knap seizoen (gemiddeld 10 punten en 5 rebounds) bij Heidelberg. Op de negende speeldag leidde Kesteloot met 18 puten en 5 rebounds Heidelberg versus Braunschweig naar een 95-79 overwinning. Elias Lasisi tekende voor 17 punten en 3 assists. Met 4 op 9 staat Heidelberg op een gedeelde achtste stek. Coach Roel Moors staat met Gottingen met 4 op 8 zevende. De top-8 in Duitsland is na de reguliere fase geplaatst voor de play-offs in de BBL. In de Litouwse LKL pakte de 24-jarige en 2m10 grote Tim Lambrecht (14 punten, 11 rebounds) met een double-double uit maar verloor wel met Nevezis met 86-79 van Neptunas. In de Franse Pro A zegevierde Retin Obasohan (7 punten, 4 rebounds, 6 assists) met ASVEL Villeurbanne met 94-60 van Paris. In de Italiaanse Serie A verloor Ismael Bako (4 rebounds) met Virtus Bologna met 77-84 van Scafati. Een nederlaag was er ook voor Jonathan Tabu (6 punten, 3 rebounds, 2 assists) in de Serie A2 en met Cremona: 64-61 versus Treviglio.

Tim Lambrecht, vorig seizoen ploegmaat van kesteloot bij Charleroi, doet het goed in Litouwen. — © BELGA

In de Israëlische Winner League verloor Manu Lecomte (9 punten, 3 rebounds, 8 assists) met Hapoel Eilat met 102-94 van Hapoel Holon.