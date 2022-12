Eerste namen en speciaal ‘King of Christmas’ ticket voor Blues Peer

De eerste editie van het vernieuwde Blues Peer lokte 15.000 muziekliefhebbers, dus kon een vervolg niet uitblijven. En als smaakmaker lost de organisatie ook de eerste namen die zullen overvliegen vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse singer-songwriter Samantha Fish, de bluesrockband Robert Jon & The Wreck, de in Brussel geboren Ghalia Volt, Londens internetfenomeen Cam Cole en bluesrockgitarist Erik Steckel zijn de eerste namen die zullen prijken op de affiche. Als eindejaarsgeschenk zijn de eerste tickets ‘King of Christmas’ beschikbaar. Het ‘limited edition’ ticket wordt thuis bezorgd in een gepersonaliseerd geschenkdoosje, en bevat naast een Blues Peer-sticker natuurlijk ook een combiticket voor Blues Peer 2023 op een unieke kerstkaart. Er zijn slechts 500 stuks beschikbaar. Meer info Blues Peer.