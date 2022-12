Mathieu van der Poel krijgt dan toch geen straf voor hotelincident met tienermeisjes tijdens WK: “Hun gedrag was vervelend en invasief”

Mathieu van der Poel krijgt in beroep dan toch geen straf voor het hotelincident tijdens het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Aanvankelijk werd hem een boete en een inreisverbod opgelegd, maar de Nederlander tekende met succes beroep aan. De beroepsrechter oordeelt dat het gedrag van de meisjes die Van der Poel aanvielen, “vervelend en invasief” was en dat MVDP al genoeg gestraft werd doordat hij zijn WK in het water zag vallen en negatieve publiciteit kreeg . Van der Poel moet zich nu enkel aan een aantal voorwaarden houden.