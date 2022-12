Het oorlogsverleden van Luka Modric: “Mijn opa werd vermoord en ik heb veel moeten doorstaan in mijn jeugd”

Generatiegenoten als Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Thiago Silva en Luis Suarez hebben hun laatste kans om nog wereldkampioen te worden verspeeld, maar evenals Lionel Messi is oude strijder Luka Modric nog in de race om op zijn laatste toernooi de grootste prijs in het landenvoetbal bij te schrijven op zijn palmares. En dat strijdershart werd ondermeer gevormd door de oorlog in zijn geboorteland.