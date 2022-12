Tanja Dexters reageert na uithaal Dennis Black Magic: “Iedereen die me kent, wéét dat ik dat niet doe”

De oorlog tussen Tanja Dexters en Dennis Black Magic gaat voort. Nadat de ex-Miss België hem een “slechte stouterik” had genoemd, antwoordde de ex-pornokoning dat ze “beter wat minder zou snuiven”. Nu reageert Dexters opnieuw in Dag Allemaal: “Iedereen die me kent, wéét dat ik dat niet doe.”

Sinds de film Zillion staat Dennis Black Magic weer helemaal de belangstelling. In een interview over de Zillion-jaren zei hij vorige week over Tanja Dexters: “Tanja zou beter meer nadenken en minder snuiven.” Die uithaal deed hij nadat Dexters hem een stoute slechterik had genoemd.

Nu licht Dexters die uitspraak toe in Dag Allemaal: “Ik heb genoeg berichtjes van hem (Dennis Black Magic, nvdr.) naar minderjarige meisjes gelezen. Écht niet oké. Dáárom heb ik hem in dat interview een slechte stouterik genoemd.

Dennis Black Magic. — © BELGA

Dexters weerlegt nog meer uitspraken die Dennis Black Magic deed. Over Dennis’ uitspraak dat hij met bijna duizend vrouwen heeft geslapen, zegt Tanja: “Ik heb ze in elk geval nooit voor hem in de rij zien staan.”

Geen cocaïne

Over zijn verwijt dat ze minder moet snuiven zegt ze: “Dat is een vreemde uitspraak. Zeker van iemand die mij goed heeft gekend. Iedereen die mij kent, wéét dat ik dat niet doe. Ik heb twee jaar geleden een haaranalyse gedaan, waarin duidelijk staat dat er helemaal geen cocaïne in mijn systeem zit en die test ging jaren terug.”

Ook de roddel dat Tanja Dexters een affaire had met Luc Allo weerlegt de ex-Miss: “Luk is inderdaad bij mij geweest in Milaan, voor zijn programma Sterren en Kometen. Luk en ik zijn gewoon goede vrienden geworden, zonder meer.”