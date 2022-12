Twee Duitse cipiers even gegijzeld door dader van aanslag op synagoge

De extreemrechtse terrorist die een levenslange celstraf uitzit voor de aanslag op een synagoge in het Duitse Halle heeft twee cipiers iets meer dan een uur gegijzeld gehouden. Hij raakte gewond toen andere cipiers in de gevangenis nabij Magdeburg hem probeerden te overmeesteren. Geen van de cipiers raakte gewond. Dat meldt het ministerie van Justitie dinsdagochtend.

Het is nog onduidelijk hoe Stephan Balliet de twee cipiers kon gijzelen. Het incident leidde tot een grootschalige politieactie. Het parket is een onderzoek gestart.

Balliet trok op 9 oktober 2019 gewapend met vuurwapens, explosieven en molotovcocktails naar de synagoge in Halle. Hij wilde tijdens een bijeenkomst voor Jom Kippoer een bloedbad aanrichten in de synagoge, maar slaagde er niet in het gebouw binnen te dringen. Daarop schoot hij een 40-jarige vrouw op straat dood en een 20-jarige klant van een kebabzaak. De man filmde de aanslag met een helmcamera en streamde het drama live op het internet. Hij kon uiteindelijk door de politie worden overmeesterd. Naar verluidt is de man een lastige gedetineerde die niet goed meewerkt.