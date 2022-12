Waarom de stiptheid van treinen ondermaats blijft tot zeker 2026

De nieuwe beheersovereenkomsten voor het spoor zullen de komende jaren niet tot stiptere treinen leiden. Dat blijkt uit de aangepaste plannen van de spoornetbeheerder Infrabel nadat tijdens het begrotingsconclaaf in oktober was gebleken dat er minder extra budget voor het spoor is dan gepland, berichten De Tijd en L’Echo dinsdag.

Door die beperktere budgettaire ruimte moet Infrabel besparen op het onderhoud van de sporen. “Er zal eerst een verslechtering en daarna een stabilisering van de prestaties van het treinnetwerk zijn”, concludeert Infrabel.

Dat betekent de facto dat ook de stiptheid van de NMBS er tot 2026 niet op vooruitgaat. Een belangrijk deel van de vertragingen en de afgeschafte treinen bij de NMBS zijn het gevolg van defecte sporen of bovenleidingen.

Infrabel verwacht dat het tot 2030 duurt vooraleer er geen enkel treintraject meer is waar treinen trager moeten rijden wegens de slechte staat van het spoor of van de bovenleidingen. In de oorspronkelijke plannen van de beheersovereenkomsten tot 2032 was het de bedoeling het achterstallige onderhoud op het spoor tegen 2025 volledig weg te werken.