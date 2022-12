Als de oorlog in Oekraïne ons één ding heeft geleerd, is het wel dat we misnoegde Euraziatische grootmachten maar beter serieus nemen. Dat is dus ook het geval met Turkije en zijn veelbesproken leider Recep Tayyip Erdogan. Hij uitte zondag indirecte dreigementen over een raketaanval tegen buur Griekenland. Het gevolg van een conflict dat al decennia aansleept.