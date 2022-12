Nieuw brokstuk van neergestorte MH370-vlucht gevonden: “Eerste bewijs dat piloot bewust crashte”

Een brokstuk van de verdwenen MH370-vlucht, dat onlangs op Madagaskar is aangetroffen, versterkt een van de theorieën over de mysterieuze vliegtuigcrash. “De schade wijst erop dat het landingsgestel uitgeklapt was toen het toestel met hoge snelheid in de oceaan neerkwam. Dit is het eerste fysieke bewijsstuk dat de piloot het vliegtuig bewust deed neerstorten en zo snel mogelijk wilde laten zinken.”