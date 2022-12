Inschrijvingsgeld hoger onderwijs stijgt met 11 procent naar ruim 1.000 euro

Wie volgend academiejaar aan een bachelor- of masteropleiding start, betaalt een dikke 11 procent meer inschrijvingsgeld dan dit jaar. Een bachelor- of masterstudent in een modeltraject van 60 studiepunten betaalt volgend academiejaar 1092,1 euro, tegenover 979,6 euro dit academiejaar, schrijft De Morgen.