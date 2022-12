Gemiddeld bijna 100 ziekenhuisopnames per dag wegens corona

De voorbije week werden elke dag gemiddeld bijna 100 (98,9) patiënten met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, een stijging met 28 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Momenteel liggen 1.485 mensen met een coronabesmetting in de ziekenhuizen (+32 procent), van wie 64 op intensieve zorg (+7 procent).

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de epidemie zich verspreidt, ligt momenteel op 1,18. Een getal boven de 1 betekent dat de pandemie in kracht toeneemt. Elke dag worden gemiddeld 1.382 besmettingen met het coronavirus vastgesteld (+19 procent).

Het aantal sterfgevallen is in een week tijd meer dan verdubbeld tot gemiddeld 6,3 per dag (+114 procent).