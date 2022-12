“Het proces dat niemand wou” wint Ha! van Humo

In de docureeks getuigen verschillende vrouwen over het grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw. — © Streamz.

De reeks legt in drie aflevering de maatschappelijke pijnpunten bloot van de zaak rond televisiemaker Bart De Pauw. De documentaire gaat volgens Humo ook veel dieper dan de feiten rond de zaak. De televisiemaker zelf weigerde mee te werken aan de reeks.

Volgens de jury gaat het om een programma dat gemaakt moest worden. De reeks “toont een onverkwikkelijk stukje geschiedenis met alleen maar scherpe randen”, aldus de jury. “De reeks is een indringende verkenning van verstikkende machtsrelaties, van pijnlijke grenzeloosheid, van verdriet dat zich niet met een glaasje rood laat bedwingen, én van strijdbaarheid.”

Regisseur Tess Uytterhoeven en haar ploeg namen de prijs maandagavond in ontvangst in zaal Kavka in Antwerpen. Het gaat om een trofee en een cheque ter waarde van 5.000 euro.

Vorig jaar ging de Ha! naar het Canvas-programma “Het Scheldepeloton”.