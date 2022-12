Opvallend: Amerikanen pleiten voor terugkeer van Russen en Wit-Russen in de internationale sport (onder neutrale vlag)

Het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC) heeft maandag laten weten dat het voorstander is van het idee om Russische en Wit-Russische atleten, die na de Russische inval in Oekraïne uitgesloten werden van internationale competities, op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs toe te laten onder neutrale vlag.