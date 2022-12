Slay en smash zijn verkozen tot Kinderwoord en Tienerwoord van het Jaar

Bij de tieners bleek smash het meest populaire woord van 2022, met maar liefst 39 procent van de stemmen. Iemand kan smash (mooi/sexy) zijn, of pass (niet mijn type/niet zo mooi). Smash nam het op tegen aina, goofy, strijder en slay. Smash volgt bestie (beste vriend of vriendin), simp (iemand die te veel doet voor iemand die hij leuk vindt) en yeet (joepie) op als Tienerwoord van het jaar.

Met 47 procent van de stemmen is slay een overtuigende winnaar voor Kinderwoord van het jaar 2022. Slay nam het op tegen aina, gast, kaulo en skeer. ‘Karrewiet’, het kinderjournaal van Ketnet, ging voor de twaalfde keer op zoek naar het woord van het Jaar. Afgelopen weken werden de Ketnetters opgeroepen om woorden in te sturen.

De vorige kinderwoorden van het jaar waren ma stobbe (stop daarmee) in 2021, ewa Drerrie (hé gast) in 2020, karma (alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug) in 2019, boeie (wat maakt dat uit?) in 2018, ewa ja (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, dab (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, omg (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.

Meer dan 90.000 kinderen en tieners stemden mee op hun favoriete woord.