Meer details bekend over rechts-extremisten die staatsgreep in Duitsland planden: “mensen executeren” en goudstaven ter waarde van 6 miljoen euro

In Duitsland kon vorige week een gewelddadige poging tot staatsgreep voorkomen worden. De politie rolde een rechtse terreurorganisatie op die een gewelddadige coup beraamde in het land. Hoe meer details over de zaak bekend geraken, hoe opgeluchter ze in Duitsland zijn dat de extremisten hun plan niet konden uitvoeren.

Het plan van de groep rechts-extremisten en complotdenkers, onder leiding van de 71-jarige Heinrich Reuss, ging ver. Ze wilden het Duitse Parlement bestormen en overnemen en hadden zelfs al een heel nieuwe structuur voor het land in gedachten. Zo zouden ze 280 binnenlandse “beveiligingsbedrijven” oprichten om de orde te handhaven. Volgens een afgevaardigde van de juridische commissie was het plan om daar na de staatsgreep mensen te “arresteren en executeren”. In drie deelstaten werden daarvoor zelfs al concrete voorbereidingen getroffen.

De extremisten van de zogenaamde “Reichsbürger”-groep lijken ook aanzienlijk meer leden te hebben gehad dan eerder gedacht. Vorige week werden zo’n 25 mensen opgepakt, maar nu blijkt dat de onderzoekers intussen bewijs hebben gevonden van een pak meer handlangers. Er wordt gesproken over een driecijferig aantal gevonden “geheimhoudingsovereenkomsten”. Hoe actief die verdachten betrokken waren bij het plan is nog niet duidelijk, maar het gaat om allerlei mensen die de Duitse Bondsrepubliek en haar democratische structuren niet erkennen.

Begin vorige week voerden zo’n 3.000 agenten huiszoekingen uit over het hele land om de groep in te rekenen. Daarbij werden niet alleen arrestaties uitgevoerd, er werd ook heel wat cash geld in beslag genomen. Volgens de commissie zou het gaan om zo’n 400.000 euro. Er wordt ook gesproken over gouden en zilveren munten en zelfs een kluis met daarin goudstaven ter waarde van 6 miljoen euro.