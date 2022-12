Jongere zus van Kate Moss laat in dronken bui gezichtstatoeage zetten: “Drink geen alcohol, kinderen” — © Tiktok

Lottie Moss, de jongere zus van topmodel Kate Moss, liet zich afgelopen weekend verleiden tot een gewaagde beslissing. De 24-jarige OnlyFans-ster liet in een dronken bui het woord ‘Lover’ onder haar oog tatoeëren. Toch heeft ze er geen spijt van, al beseft ze dat het mogelijk wat tijd kan vergen “om ervan te houden”. Zowel voor zichzelf, de wereld, … en haar moeder.

In een video op Tiktok liet Moss haar volgers meegenieten van haar avontuurlijke keuze. “Ik heb niet veel te zeggen over afgelopen nacht. Buiten het feit dat dit niet had moeten gebeuren”, klonk het droogjes de ochtend nadien. Om uiteindelijk af te sluiten met een duidelijke waarschuwing: “Drink geen alcohol, kinderen.”

