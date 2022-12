Limburg United staat vanavond opnieuw tegenover Oostende in de terugwedstrijd van de kwartfinale in de Beker van België. De spelers van Raymond Westphalen wonnen vrijdag thuis met 73-70 de heenwedstrijd. De coach heeft een duidelijke boodschap voor zijn manschappen: “Als we gaan beginnen tellen, is de kans groot dat we het niet halen. We moeten spelen om te winnen.”