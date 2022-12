Bouw van stadion in Waver voor WK hockey valt duurder uit dan verwacht

De Waalse minister van Sportinfrastructuur, de provincie Waals-Brabant, de stad Waver en de Belgische Hockeybond hebben via een persbericht hun toewijding verklaard om de bouw van het hockeystadion in de stad Waver voor het WK 2026 af te ronden. “Alle partijen zijn bereid de nodige inspanningen te leveren”, liet Waals minister van Sportinfrastructuur Adrien Dolimont maandag weten.

België organiseert samen met Nederland in 2026 het WK hockey voor mannen en vrouwen. Bij de noorderburen staat met het Wagener Stadion in Amstelveen de speelarena al klaar. De Belgische Hockeybond beloofde het oude voetbalstadion Stade Justin Peeters in Waver om te bouwen tot een hockeystadion. Het project, dat een kostprijs 6,5 miljoen euro werd toegeschreven, liep door budgettaire redenen vertraging op. Onder meer door overstromingen en stijgende prijzen ten gevolge van de groeiende inflatie liepen de kosten flink op.

In zijn persbericht liet Dolimont weten dat er momenteel nog vier miljoen euro ontbreekt voor de renovatie van het stadion. Toch verzekerde hij een goede afloop. “Alle partijen zijn bereid om de kloof tussen de initiële ramingen en de reële kosten te dichten. Dit project niet afronden is voor mij geen optie”, klonk het.

“Het contract voor de renovatie van de tribune is bijna rond. Voor het veld en de omringende infrastructuur wachten we nog even tot alle voorwaarden van de FIH binnen zijn”, aldus Dolimont.