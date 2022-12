Hasselt/Diest/Antwerpen

Na Antwerpen is nu ook Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hackers zaten wellicht al wekenlang in het systeem. Het doet vragen rijzen over de veiligheid van onze gegevens. Zeker aangezien zowel Diest als Antwerpen hun IT-systemen pas nog lieten controleren.