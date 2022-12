Max Verstappen openhartig: “Mijn kinderen mogen racen, maar ik zou het wel anders aanpakken dan mijn vader en ik destijds”

Milton Keynes

Het lange seizoen van Max Verstappen zit er officieel op. Een periode van rust en vakantie is aangebroken, iets waar de tweevoudig wereldkampioen reikhalzend naar uitkeek. In een openhartig interview met onze zusterkrant De Limburger blikt Verstappen nog één keer terug op het succesvolste seizoen uit zijn carrière, en werpt hij een blik in de toekomst.