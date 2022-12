Astana ontbindt contract van Miguel Angel Lopez na nieuw bewijs in dopingzaak

Wielerploeg Astana heeft maandag het contract met Miguel Angel Lopez (28) ontbonden nadat er extra bewijs naar boven zou gekomen zijn in de dopingzaak waarin de Colombiaanse wielrenner betrokken was. Dat heeft de Kazachse wielerformatie officieel bekendgemaakt.

Miguel Angel Lopez werd in juli al een keertje kortstondig door zijn ploeg op non-actief gezet nadat hij op de luchthaven van Madrid was opgepakt voor zijn (vermeende) betrokkenheid in de doping- en drugszaak rond de controversiële dokter Marco Maynar. Ruim een week later hief Astana de schorsing al op omdat hard bewijs leek te ontbreken. Miguel Angel Lopez mocht zo onder meer van start gaan in de Ronde van Spanje.

Maar nu is dat bewijs er wel, zo blijkt uit een statement van de Astana-ploeg. “Het Astana Qazaqstan-team ontdekte nieuwe elementen die de waarschijnlijke connectie van Miguel Angel Lopez met dr. Marcos Maynar aantonen. Bijgevolg had het team geen andere oplossing dan het contract tussen team en renner, op basis van schendingen van dat contract en interne teamregels, met onmiddellijke ingang te beëindigen”, meldt de Kazachse wielerploeg.

Tegen Maynar lopen verschillende dopingzaken rond anabole steroïden en EPO. Hij werd begin mei opgepakt op beschuldiging van drugshandel en het witwassen van geld.