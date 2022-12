Erik Van Looy is nog eens kandidaat in ‘De slimste mens’, dit keer in Nederland

Bij Play4 presenteerde hij eerder dit najaar nog het jubileumseizoen van ‘De allerslimste mens’. Maar in december zal Erik Van Looy (60) nog eens in het kandidatenstoeltje zitten van het spelprogramma. Hij is te gast tijdens het 21ste seizoen van de Nederlandse versie.

“Je hoeft je vinger niet op te steken, Erik. De beurt gaat gewoon door naar de volgende als de tijd op is.” Het is Bruno Wyndaele die een toen 43-jarige Erik Van Looy op de spelregels moest wijzen van De slimste mens ter wereld. In het eerste seizoen is de regisseur nog geen presentator, wel kandidaat. Toen zei hij ook al eens ‘cut’ in plaats van ‘stop’. Maar intussen heeft hij de fakkel van Wyndaele al negentien seizoenen lang overgenomen en is er ongetwijfeld niemand die het spelletje beter kent dan Van Looy. In 2003 doet hij uiteindelijk vijf afleveringen mee, en wordt hij vierde. Onze noorderburen zijn dus gewaarschuwd wanneer de regisseur aantreedt in het nieuwste seizoen van De slimste mens.

Al zijn er wel verschillen met onze versie. In Nederland is het programma een pak ernstiger van toon. Geen geginnegap met juryleden, wel de sérieux van professor en historicus Maarten van Rossem en de presentatie van voormalig nieuwslezer Philip Freriks. Van Looy is nog maar de tweede Belg die er mag aantreden. Vorig seizoen heeft komiek Philippe Geubels meegedaan, hij hield het één aflevering vol.

Wie wil weten hoe Van Looy het doet, kan het vanaf 26 december volgen bij NPO 1, van maandag tot en met donderdag om 20.25 uur. Bij ons is de jubleumeditie ter ere van de twintigste verjaardag in november al afgelopen. In een spannende finale haalde Danira Boukhriss Terkessidis de titel van Allerslimste mens ter wereld tegen komiek Bart Cannaerts en hoofdredacteur van deze krant Liesbeth Van Impe.