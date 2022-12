De twee assisendag was een heel stevige, met harde beelden. — © Tom Palmaers

Halen

‘Anja for Life’ stond op zijn rechterarm getatoeëerd. ‘Mike for Life’ prijkte op haar linkerborst. Voor het leven bleek uiteindelijk voor negen jaar. Halenaar Mick Turney doodde toen zijn ex Anja Vlayen met 53 messteken.