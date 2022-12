Moeder en twee zonen onwel door CO-intoxicatie in Vorst

In de Pastoorstraat in Vorst zijn maandagnamiddag een moeder en haar twee volwassen zonen bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Oorzaak van de intoxicatie was een kolenkachel die niet was aangesloten op een schouw. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De slachtoffers hadden omstreeks 16.00 uur zelf de hulpdiensten gebeld omdat één van hen zich onwel voelde. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam, ging de CO-melder van de ambulanciers meteen af. Die evacueerden daarop de drie aanwezigen en vroegen bijstand van de brandweer en een MUG-team. De drie bewoners bleken allemaal bevangen door CO, maar enkel de moeder moest overgebracht worden naar het ziekenhuis, de twee zonen kregen ter plaatse verzorging.

“De oorzaak van de intoxicatie lag bij een kolenkachel” zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Die hadden ze blijkbaar doen branden als bijkomende verwarming, maar die was niet aangesloten op een schouw, zodat de verbrandingsgassen niet geëvacueerd werden en zich in de woning opstapelden.”

De brandweer geeft vier tips om CO-vergiftigingen te voorkomen: “Laat om te beginnen een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat het jaarlijkse onderhoud uitvoeren en tevens ook de verplichte controles. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. Ventileer, dat wil zeggen, zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Alarmeer, door gehomologeerde CO-melders te plaatsen. En ten slotte: reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen, en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112, via de applicatie 112.be of via de telefoon.”

Brandweerwoordvoerder Derieuw wijst er ook op dat barbecues of vuurkorven niet binnenshuis mogen gebruikt worden.