Alerte moeder kan vermijden dat haar spelende zoon wordt gebeten door grote slang: “Gelukkig had ze het gezien”

Lucas, een jongen uit de Australische staat Queensland, is dankzij zijn moeder mogelijk aan een gevaarlijke aanval ontsnapt. Het jongetje was in de voortuin met de hond aan het spelen toen een grote slang amper enkele meters van hem was verwijderd. Toen moeder Raquel Crisp richting een auto stapte, werd het dier opgemerkt en bracht ze haar kinderen meteen in veiligheid.