Goodbye, Iceman! Tom Meeusen stopt per direct met veldrijden: “Vooral mentaal kon ik het niet langer bolwerken”

Essen

Op de Koppenbergcross begin november raakte bekend dat Tom Meeusen (34) het op het einde van dit kalenderjaar voor bekeken zou houden, na de cross in Loenhout. Dat bericht werd aanvankelijk ontkracht: de Essenaar liet weten dat hij dit seizoen toch nog zou volmaken. Maar intussen maakte Meeusen via Instagram bekend dat hij de stekker eruit trekt en niet langer veldrijder is.