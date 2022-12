Opnieuw vijf crèches gesloten in één week tijd: ook onthaalmoeder in Tessenderlo

Het Agentschap Opgroeien heeft de afgelopen week opnieuw vijf crèches tijdelijk of definitief gesloten. Het gaat om twee onthaalmoeders, onder andere in Tessenderlo, en drie grotere crèches.

De sluitingen van drie van de betrokken crèches waren de afgelopen dagen al bekendgeraakt. Voor twee andere komt het nieuws nu pas naar buiten. Bij een onthaalmoeder in Tessenderlo is de vergunning geschorst “wegens hoogdringendheid”. Sinds maandag is de crèche dicht. Opgroeien geeft geen verdere details over de reden van de schorsing, omdat de ouders die zelf nog niet hebben gekregen.

Zo verliest ook kribbe Baby and Co uit Wemmel definitief haar vergunning vanaf 1 januari 2023. De opvang had een vergunning voor veertien plaatsen, maar volgens Opgroeien telde de crèche slechts acht kindjes. “Deze beslissing is het eindpunt na een traject van opvolging en handhaving waarbij de opvang de nodige kansen kreeg om de vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken”, klinkt het bij Opgroeien.

Vorige week moesten ook De Ballon in Wilsele, Inne Minne in Opwijk en Tante Lore in Waregem tijdelijk of definitief dicht.