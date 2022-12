Voorzitter Vlaamse atletiekliga kritisch na EK veldlopen ondanks brons Kimeli: “Ik hoop dat iedereen voor de spiegel gaat staan”

De bronzen plak van Isaac Kimeli volstaat voor Follens niet om het hele blazoen op te poetsen. “We zitten met een dubbel gevoel, laat ons eerlijk zijn”, steekt hij van wal. “Door die medaille van Isaac Kimeli keren we blij terug naar huis, maar we mogen ook kritisch zijn. Van onze 23 individuele atleten hebben er maar 4 de top 20 gehaald. Dat is te weinig. We zitten met veel atleten die ofwel het verhoopte niveau niet hebben gehaald, ofwel dat niveau gewoon niet in zich hebben.”

Op het EK volgend jaar in Brussel verwacht Follens meer. “Ik hoop dat iedereen beseft dat er werk aan de winkel is”, zegt hij. “Voor eigen volk wil ik graag uitpakken met grote teams, maar ook met sterke teams. En dan moeten sommigen beseffen dat ze een tandje moeten bijsteken. Iedereen moet voor de spiegel gaan staan en zich afvragen hoe het beter kan.”

© BELGA

Na jarenlang vasthouden aan dezelfde selectienormen, gooide Belgian Athletics het dit jaar over een andere boeg, met een reusachtige selectie van 29 atleten in Turijn tot gevolg. “We hebben voor nieuwe selectiecriteria gekozen, vooral in functie van het EK in Brussel volgend jaar, en ik denk wel dat het een goede zaak is dat we hier mensen ervaring hebben laten opdoen”, meent Follens. “Maar na dat EK in eigen land moeten we toch eens kijken hoe we verder gaan.”

Follens houdt ook een vurig pleidooi om de Belgische selectiewedstrijd weg te halen uit Roeselare. “We moeten een representatieve selectiecross hebben, en daar voldoet Roeselare niet aan”, denkt hij. “Ik hoop op Monceau-sur-Sambre, een magnifiek parcours, gelijkaardig aan Brussel. En laat ons daar dan meteen ook het BK van maken. Al onze buurlanden houden hun nationaal kampioenschap in november, dus ik vind niet dat wij dat van ons in maart moeten houden.”