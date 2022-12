VIDEO: Wouter Vrancken en co nemen frisse duik in het zwembad op Genkse winterstage

De vijfde dag van KRC Genk in Benidorm zit erop. In de voormiddag werd er tactisch getraind. Na afloop kwam er een moment dat Wouter Vrancken en zijn staf waarschijnlijk zo snel mogelijk willen vergeten. Met z’n allen moesten ze het frisse hotelzwembad in, tot groot jolijt van de spelersgroep. In de namiddag stond er opnieuw een training op het programma. Daarin stond plezier centraal. Carlos Cuesta, Bryan Heynen, Daniel Munoz en Joseph Paintsil ontbraken uit voorzorg en hielden zich bezig in de fitness. De revaliderende Luca Oyen amuseerde zich naast het veld met de camera.