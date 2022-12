Onze tv-tips: Een beroemd typetje, gras zoals je het nooit zag en vrouwen op kamelen

Mr Bean

VTM4, di, 20u

De creatie van Rowan Atkinson komt weer tot leven. Alle afleveringen van de komische serie worden na vele jaren nog eens vertoond op de Vlaamse tv. De oudste afleveringen dateren van 1989. In deze eerste aflevering probeert hij tijdens een examen op een slimme manier de antwoorden van zijn buurman over te nemen, en op het strand wil hij zijn broek uitdoen, maar hoe doe je dat onopgemerkt? (tove)

Lauren!

NPO3, di, 22.14u

Nog een laatste keer duikt Lauren Verster in verborgen verhalen van internationale gemeenschappen. Deze keer reist ze af naar Dubai. Sporten leek hier tot voor kort voorbestemd te zijn voor mannen. Maar enkele dappere vrouwen doorbreken dit beeld door zich tijd te storten op de kamelensport. In Reizen Waes was hier onlangs een kort stuk over te zien, nu gaat Lauren er uitgebreider op in. (tove)

2Doc: de stand van het gras

NPO2, di, 23.14u

Origineel gemaakte documentaire die laat zien hoe mensen de controle over hun gazon willen hebben, en die in het hoogseizoen hun gras tot in de perfectie willen hebben. De menselijke drang wordt in beeld gebracht door de ogen van tuinbewoners, zoals een ekster, een slak en een egel. Waar eindigt deze strijd? Hoe bedreigt dit gevecht de dieren die in een tuin leven? (tove)