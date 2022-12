Genk zet openbare gebouwen open voor mensen die thuis in de kou zitten

Met nachttemperaturen tot min zes graden en dagtemperaturen die nauwelijks boven het vriespunt komen, zijn we begonnen aan de koudste week van het jaar. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. De stad Genk stelt daarom twintig warmteplekken ter beschikking. Iedereen die wil kan er zijn dag doorbrengen in de warmte. Je kan er ook terecht voor een koffie en een babbel. Opvallend: na Sint-Truiden is Genk al de tweede stad in Limburg die warmteplekken ter beschikking stelt van de inwoners.