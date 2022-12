Dilsen-Stokkem

“Hoeraaa!” De handjes van kleine Mila (1,5) gaan de lucht in. 100.000 euro was er nodig voor een operatie aan haar uiterst zeldzame tumor in Duitsland. Zaterdag ging haar crowdfunding online, twee dagen later is het doel al bereikt. “We zijn overdonderd”, zeggen haar ouders dankbaar.