Hasselt

Dat er te veel negativiteit in de wereld is, vinden StuBru-presentatrices Eva De Roo (34) en Fien Germijns (27) in koor. En dat ze hopen volgende week voor tegengewicht te kunnen zorgen met ‘De Warmste Week’. “Wij dromen van een tijd waarin het niet meer nodig zal zijn om een onderwerp als kansarmoede te behandelen.”