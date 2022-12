Nieuwe huiszoekingen in onderzoek naar corruptie in Europees Parlement: “Honderdduizenden euro’s in beslag genomen”

Het gerecht heeft maandagmiddag nieuwe huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Dat meldt het federaal parket in een persbericht. De Europese fractie S&D schorst intussen PS’er Marc Tarabella. Marie Arena (PS) moet tijdelijk een stap opzijzetten.

In totaal zijn nu al twintig huiszoekingen uitgevoerd, waarvan negentien in privéwoningen en in kantoren van het Europees Parlement. Enkele honderdduizenden euro’s werden op drie verschillende plaatsen in beslag genomen: 600.000 euro in de woning van één van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euro’s in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort.

In een persbericht zegt de fractie van Socialisten & Democraten (S&D) intussen dat ze geschokt is door de onthullingen. De fractie neemt enkele maatregelen. Leden tegen wie een onderzoek loopt, worden geschorst. Dat betekent dat Tarabella en ook twee Italiaanse parlementsleden worden geschorst omdat ze voorwerp zijn van het onderzoek.

S&D-leden die parlementaire medewerkers hebben die worden onderzocht, moeten tijdelijk een stap terugzetten. Zo mag Arena geen functies meer uitoefenen, omdat haar assistent betrokken is bij onderzoek. Arena is voorzitter van de commissie mensenrechten.

Eva Kaili, de Griekse vicepresident van het Europees Parlement die is aangehouden, wordt onmiddellijk geschorst door de fractie.

Afgelopen weekend zijn vier personen aangehouden in het onderzoek naar corruptie door Qatar in het Europees Parlement. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Kaili is de opvallendste naam. Ook haar Italiaanse partner en parlementair medewerker Franceso G. en ex-Europarlementslid Antonio Panzeri (67) zijn aangehouden.

Zaterdagavond vielen de speurders ook nog binnen bij PS-Europarlementslid Marc Tarabella. Die was in 2015 nog een hevige tegenstander van de toekenning van het WK aan Qatar, maar milderde de jongste maanden zijn toon. Tarabella werd niet aangehouden.