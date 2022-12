Voorlopig nog geen paniek op energiemarkt door winterprik

Er is nog geen sprake van paniek op de energiemarkten door de koudere temperaturen. Afgelopen vrijdag werd gewaarschuwd dat de prijs van elektriciteit deze week de lucht in zou kunnen schieten door de vrieskou, weinig wind en problemen bij de Franse kerncentrales. Maar van forse prijsstijgingen was maandag nog geen sprake.

De voorbije dagen koerste de prijs van elektriciteit in ons land naar meer dan 400 euro per megawattuur, met pieken tot boven de 500 euro. Dat is een verdubbeling tegenover de voorbije weken en dus erg hoog. Maar maandag bleef de stroomprijs in België rond dat niveau hangen.

De gasprijs op de internationale TTF-beurs in Amsterdam, voor levering in januari, werd maandag zelfs iets goedkoper (-1,5 procent), tot ongeveer 137 euro per megawattuur.