Belpop Bonanza richt loep op Hasselt: “Hallucinant dat zo’n rijke geschiedenis lijkt op te drogen”

“Een vraag die ik mezelf altijd stel als ik een stadsspecial maak: hoeveel weegt die stad op de muzikale geschiedenis? Bij Hasselt kan je er niet om heen dat dat gewicht ronduit indrukwekkend is”, zegt Jan Delvaux (60). “Pukkelpop, de opleiding van PXL-Music, Muziekodroom, de plek waar de cd en de cassette het daglicht zagen, het succes van Axelle Red, … Daarnaast duiken dit jaar in de beste albumlijstjes zowel The Haunted Youth als Charlotte Adigéry op. Die laatste heeft via PXL-Music ook een link met Hasselt. Het cultureel centrum van Hasselt is met zijn vijftigste verjaardag een van de oudste van het land en kan terugblikken op concerten van Supertramp, The Runaways, Art Garfunkel, Petula Clarke, Nina Simone en Gilbert Bécaud. Radio 2 Limburg maakte als eerste opnames van Jacques Brel en in Kuringen speelde Nick Cave met zijn The Birthday Party...”

© RR

Miel Cools Stuntteam

Verhalen die aan bod komen in de liveshow van Belpop Bonanza op 22 december in het jarige cultuurcentrum en in het Belpop Bonanza-boek dat Delvaux over Hasselt maakte: ‘Van Miel Cools tot El Guapo Stuntteam’. “Een titel met twee uitersten die al veel zeggen”, vertelt Delvaux. “Het boek bevat dertig chronologisch geschikte verhalen en een aantal getuigenissen. Van Stijn Meuris bijvoorbeeld en van Axelle Red die vertelt hoe ze haar eerste podia beklom als klein meisje aan de zijde van haar vader die schepen was in Hasselt.”

© Belpop

Roze punk

“Wist je ook dat de eerste grote Belgische muziekmanager aan Hasselt gelinkt is? Robert Bylois, afkomstig uit Diepenbeek, geldt als de ontdekker van Adamo en Marva. Hij had later ook Ann Christy onder zijn hoede, echt de grote namen van toen. Zijn vrouw runde Het Hooghuis - toen een hotel - tegenover het stadhuis van Hasselt. Dat werd later de Teeny, een plek voor jongeren. Status Quo heeft er nog opgetreden. Wie daar ook als jonge gast rondhing, was Jan Cabooter. Die organiseerde eind jaren 70 samen met HUMO The First Belgian Punkcontest. Van dat optreden werd een verzamelaar gemaakt die nu gegeerd goed is bij vinylliefhebbers. PIGZ - een afkorting voor ‘Punk Is Grote Zever’ - won die wedstrijd. Hun prijs was een release. De EP die ze uitbrachten, werd per ongeluk gedeeltelijk op roze vinyl gedrukt. De zwarte vinyl vind je nu te koop voor 800 euro, de roze voor 2.000 euro. Cabooter, geen punker maar eerder een oude hippie, opende in Hasselt ook café Skalden, later overgenomen door een jonge Steve Stevaert.”

© RR

Delvaux ten voeten uit: enthousiast en op dreef. Maar hij ziet ook wat er nu gebeurt met de sluiting van Muziekodroom. “Hasselt en Limburg hebben altijd een voortrekkersrol gespeeld. Mocht zo’n rijke muzikale geschiedenis aanwezig zijn in een klein Amerikaans stadje, dan zou dat allemaal groot te lezen zijn op billboards als je de stad binnenreed. Het is hallucinant en verontrustend dat een plek met zo veel muzikale geschiedenis nu lijkt op te drogen.”

Belpop Bonanza Hasselt, op 22/12 in cultuurcentrum Hasselt. Tickets: 22 euro. Info: www.ccha.be