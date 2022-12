Circuit Zolder zet inspanningen voor duurzaamheid in de kijker: “Spa heeft de F1, wij elektrificatie”

Bert Longin is met zeven overwinningen recordhouder in de 24 Uur van Zolder en hij is ook ambassadeur van Circuit Zolder. In die rol heeft hij een video gemaakt waarin hij uitlegt wat er allemaal aan duurzaamheid gebeurt op en rond de omloop. Van het berkenbos dat tien jaar geleden aangeplant werd over de meedraaiende zonnepanelen en hybride racewagens.

Bert Longin. — © RR

Longin: “We vinden dat we iets moeten doen ter compensatie voor de vervuiling die we aanrichten in de autosport. Er gebeurt zoveel inzake innovatie en duurzaamheid, maar we spreken daar te weinig over. Het is belangrijk dat we aan de mensen laten weten welke inspanningen we allemaal doen in de autosport. Wij moeten als piloten die boodschap uitdragen. Het is een stappenplan, het kan niet allemaal direct, maar de richting die Circuit Zolder ingeslagen is, is de enige weg. Het zal de reden zijn waarom Circuit Zolder geen dinosaurus wordt, maar een moderne sportplaats.”

Ook circuitdirecteur Harry Steegmans komt in de video aan het woord: “Wij moeten vernieuwend zijn om het verschil te maken met andere circuits. Francorchamps heeft de F1, wij zitten in de elektrificatie met het WK voor elektrische toerwagens. Veel circuits in Europa zijn verdwenen. Wij hebben een andere weg ingeslagen om te blijven bestaan en om het circuit te delen met de gemeenschap via het fietsen, autosport, motorsport en padel.” (mc)